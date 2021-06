Palermo, Filippi c’è: ecco da cosa passa la prossima stagione rosanero

Tempo di programmazione in casa Palermo: acquisti, cessioni e conferme

I numeri e l'exploit sotto il profilo tattico, tecnico e psicologico non potevano che dare ragione all'ex secondo di Roberto Boscaglia . Una squadra rigenerata che ha fatto sognare i propri tifosi ai play off di Serie C . Giacomo Filippi sarà dunque, con ogni probabilità, l'allenatore del Palermo anche per la prossima stagione agonistica. Ed oltre allo score positivo che ha, di certo, influito nella decisione della società palermitana fa testo anche il pesante ingaggio di Boscaglia , ancora a libro paga. Condizione circostanziale ma degna di nota in quanto, difficilmente, Dario Mirri avrebbe potuto ingaggiare un nuovo coach.

Cinque o sei sono le pedine che potrebbero dar quell'imprinting decisivo che è mancato al Palermo specialmente nella prima parte dell'annata calcistica appena trascorsa. In difesa potrebbe essere necessario l'acquisto di un difensore centrale specialmente nel caso in cui Ivan Marconi dovesse venir ceduto ad un altro club. Nella zona nevralgica del campo potrebbe servire un innesto che possa far rifiatare Ciccio De Rose, uomo chiave e di sostanza dell'ultimo scorcio del campionato del Palermo. Il rebus più grande resta il reparto offensivo: un centravanti dovrebbe arrivare a prescindere da cosa ha in serbo il futuro per Lorenzo Lucca ed Andrea Saraniti. In particolare, il gigante originario di Moncalieri è al centro dei riflettori di diversi club di Serie B e Serie A.