Calciomercato Juventus, CR7 al bivio: il contratto in bianconero e l’opzione Manchester United. Le ultime

Il futuro di CR7 è sempre più incerto.

Juventus, Rubinho: “Errore in barriera? Si sono fatti i c***i propri. CR7? Ha sbagliato tutto”

Delusione cocente in Champions League e futuro con la maglia della Juventus che sembra sempre più in bilico. Non una casualità, infatti, che Cristiano Ronaldo sia salito sul banco degli imputati di questa piuttosto inaspettata eliminazione. Le giocate da fuoriclasse del portoghese sono vistosamente mancate alla squadra di Pirlo nel doppio confronto con il Porto, portando la Vecchia Signora a mancare nuovamente la qualificazione ai quarti di finale della manifestazione.

Tale fallimento ha portato la dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore ex Real Madrid a fare delle valutazioni, anche e soprattutto in ottica futura. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto quotidiano britannico Sun, il noto opinionista italiano Emanuele Gamba avrebbe chiarito la sua posizione in merito alla matassa sempre più ingarbugliata che sta avvolgendo l’asso bianconero. Il prossimo anno – a detta dello stesso Gamba – Ronaldo dovrebbe infatti rimanere a Torino. Ecco le sue parole: “Cr7 se ne andrà? Penso che l’unica volta che c’è stata una possibilità sia stata l’estate scorsa, e penso che il suo staff si sia mosso in quella direzione. Credo che Mendes si sia mosso per vedere se c’erano delle possibilità e non le abbia trovate. Dubito che un anno dopo, con un Ronaldo ancora più vecchio e fuori moda, queste possibilità si ripresenteranno. Mendes aveva esortato il Paris Saint-Germain e il Manchester United a fare una mossa, che entrambi hanno comunque rifiutato. Francamente, non vedo la possibilità che accada qualcosa di diverso ora, almeno in Europa”.

