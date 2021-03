Juventus, Sacchi: “Eliminazione non mi ha sorpreso. CR7? Anche Maradona non ha vinto da solo la Coppa dei Campioni”

La Juventus è fuori dalla Champions League.

Non è bastato alla Juventus il 3-2 rifilato al Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, per proseguire la propria avventura europea. I bianconeri, non riuscendo a rimontare l’1-2 dell’andata, sono stati definitivamente fatti fuori dalla competizione come già accaduto nella passata stagione. Un’eliminazione indigesta per la “Vecchia Signora” che, dopo la finale di Cardiff del 2017, sembra non riuscire più a superare gli ottavi di finale. Un risultato commentato durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, dall’ex tecnico Arrigo Sacchi.

“Eliminazione? No, mi ha sorpreso. Speravo ovviamente che passasse e confidavo ci riuscisse dopo aver apprezzato il secondo tempo della partita con la Lazio in cui mi ero divertito a vederla. Avevo pensato: se gioca col Porto con la stessa intensità passa il turno. Non mi piace partecipare ai processi. Dico solo che nel bene come nel male nel calcio prima di tutto viene la società con la sua storia, le sue visioni, le sue competenze, il suo stile e le sue norme. Poi viene la squadra, compreso l’allenatore ovviamente. E ultimo il singolo”.

Chiosa finale sul flop CR7: “Ronaldo è stato acquistato, sballando il bilancio, per la Champions. E invece… “È come la matematica: 1 per 1 fa sempre 1. Mentre 1 per 10 fa 10. Il calcio è uno sport di squadra. Ronaldo fa… il Ronaldo, ma se ti affidi così tanto a un singolo e lui fallisce la partita, sono guai. Anche Maradona, che pure è stato il più grande, da solo non ha vinto la Coppa dei Campioni. Da allenatore non ho mai voluto giocatori già affermati perché temevo non contribuissero a fare squadra. Puoi comprarne anche 10 ma se non fanno squadra, non vinci. Ricorda i galacticos del Real? In attacco Beckham, Raul, Ronaldo, Zidane e Figo. In panchina un Pallone d’oro, Owen, e Morientes. La Coppa non l’hanno vinta”.