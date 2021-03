Juventus, Rubinho: “Errore in barriera? Si sono fatti i c***i propri. CR7? Ha sbagliato tutto”

Le parole dell’ex portiere della Juventus, Rubinho, dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

Il gol su punizione segnato da Sergio Oliveira contro la Juventus in Champions League ha condannato i bianconeri all’eliminazione e premiato il Porto di Conceiçao. Un errore della barriera ha tradito Szczesny e permesso alla palla di entrare e di compromettere la qualificazione bianconera. Il giorno dopo la disfatta all'”Allianz Stadium”, è intervenuto ai microfoni di “TMW” , l’ex portiere Rubinho.

“Mi dispiace tanto perché penso che la Juve abbia giocato meglio del Porto nella partita di ieri e meritava di segnare più gol. I portoghesi giocavano in contropiede e serve molta attenzione quando si affrontano squadre che giocano così, devi minimizzare gli spazi e gli errori. Ieri la Juve è stata anche sfortunata e il migliore in campo del Porto è stato senza dubbio il portiere con almeno due interventi decisivi. Questo significa che la Juventus era in partita e che è stata sfortunata. La punizione? Se io avessi preso questo gol mi sarei arrabbiato moltissimo, sia con la barriera che con me stesso. Quando ho visto l’arbitro che ha fischiato quella punizione ho pensato subito che la Juve avrebbe preso gol. Sembrava destino. La barriera quando si piazza deve essere una cosa sola e deve pensare all’unisono. Ieri tutti si sono fatti i cazzi propri: uno che saltava, Ronaldo che si è girato aprendo le gambe…una volta che il portiere vede la palla che passa, è già troppo tardi. Forse Szczesny avrebbe potuto pensare a mettere un uomo a coprire la traiettoria bassa, ma sono attimi e ragionare in quel frangente non è semplice. Ronaldo è stata la grande delusione. Ieri ho osservato con attenzione la sua prestazione. Per me è stata un’amarezza vederlo in campo così, non ha fatto niente. Ha sbagliato tutto, anche le cose più semplici”.