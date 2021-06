Calciomercato Inter, la smentita dell’Ag. di Hakimi: “Psg? Ecco la verità”

Le dichiarazioni dell'agente di Achraf Hakimi, Alejandro Camano

Freccia dardeggiante, esterno con un'ottima propensione all'attacco, passo svelto ed assist man. Achraf Hakimi ha conquistato l'Inter ed i tifosi nerazzurri a suon di prestazioni prolifiche. Il difensore marocchino è stata una delle pedine fondamentali di Antonio Conte per la vittoria dello Scudetto. In seguito all'addio dell'ex allenatore di Juventus e Chelsea, Hakimi potrebbe migrare verso altri lidi in quanto Suning ha bisogno di fare cassa per allestire una rosa competitiva da affidare a Simone Inzaghi.