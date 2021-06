Danimarca, Eriksen: “Ho imparato dall’esperienza all’Inter, ho un obiettivo”

Il fantasista danese in forza all'Inter si prepara in vista dell'esordio all'Europeo 2020

Il fantasista in forza all 'Inter è (ri)sbocciato nella stagione appena conclusa nel corso della quale è diventato un punto fermo della compagine nerazzurra fresca vincitrice del campionato. L'ex anche del Tottenham vorrà dire la sua con la maglia della Danimarca , a confermarlo le sue parole rilasciate al portale danese Tipsbladet.dk.

"Indubbiamente questo successo dà ancora più fame di vincere. Chi vince vuole sempre di più. Significa molto arrivare agli Europei con un campionato vinto. Dà fiducia e dà una convinzione in più che tutto è possibile. È bello che le persone pensino che possiamo andare lontano. Gli avversari devono essere preoccupati di incontrarci. C'è una grande differenza nel modo in cui si giudica tutto rispetto a sei mesi fa. All'epoca ero in panchina e giocavo molto meno rispetto all'inizio della mia carriera. Ho cercato di imparare da questa esperienza senza cambiare me stesso".