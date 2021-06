Monza, Galliani: “Contratto di Balotelli scaduto. Donnarumma? Non parlo del Milan”

Le dichiarazioni di Adriano Galliani

L'amministratore delegato del Monza è stato il protagonista di un vertice di calciomercato con l'Inter di Suning andato in scena nella giornata odierna. Galliani ha poi così commentato l'incontro fuori dalla sede nerazzurra. In particolare, la società Brianzola sembra essersi assicurata le prestazioni del portiere classe 1997, Michele Di Gregorio, di proprietà dell'Inter e già in prestito al Monza nella stagione appena conclusasi. Tra le tante tematiche affrontate, spiccano per appeal mediatico il caso Donnarumma, sempre più vicino al Paris Saint Germain, ed il futuro di Mario Balotelli. Di seguito, le parole raccolte da Calciomercato.com.