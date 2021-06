Calciomercato Milan, caso Donnarumma: il PSG fa sul serio. Cifre e dettagli

Gianluigi Donnarumma vicino al Paris Saint Germain

La quaestio che vede come protagonista l'ormai "ex" calciatore del Milan continua a tenere banco.

25 ottobre 2015: una data come tutte le altre se non fosse che Gianluigi Donnarumma faceva il suo esordio in Serie A con la maglia rossonera - alla modesta età di sedici anni - in un match vinto dal Milan contro il Sassuolo. Predestinato, forse. Destinato a diventare bandiera e colonna portante della società di Via Aldo Rossi, probabilmente mai.