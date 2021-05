Milan, l’analisi di Calabria: “Giocare in Champions sarà un bel salto, ho un sogno”

Il Milan ha chiuso la stagione al secondo posto e conquistato nuovamente la Champions League.

Uno dei protagonisti della cavalcata rossonera è stato senza dubbio Davide Calabria che è risultato essere uno dei perni principali della compagine guidata da mister Pioli. Il giovane terzino, nel corso dell’intervista rilasciata a SportWeek, ha raccontato la stagione appena conclusa.

“Giocare per il Milan era il mio sogno, ora l’obiettivo è vincere con questa maglia. Champions? In ogni momento di difficoltà abbiamo reagito alla grande: ero sicuro che ce l’avremmo fatta. Serve sicuramente talento per giocare a questi livelli. Poi, però, ci sono altre componenti, compreso il periodo storico del club. Penso di avere le qualità per giocare qui: soprattutto la forza mentale, la resilienza, la voglia di rimanere in questa squadra. Posso diventare più forte in tutto, sono ancora relativamente giovane. Giocare in Champions League sarà un bel salto: affrontare grandi giocatori, in grandi partite, in grandi competizioni è l’unico modo per poter migliorare”.