Italia, Donnarumma: “Sognavo la nazionale da bambino. Sono timido”

L’inizio degli Europei è sempre più vicino. Italia, Bonucci: “Ci crediamo. Con la Juventus anno difficile” L’Italia dopo la cocente esclusione dai Mondiali in Russia del 2018, si appresta a tornare alla ribalta in una...

L'Italia dopo la cocente esclusione dai Mondiali in Russia del 2018, si appresta a tornare alla ribalta in una competizione continentale. Grandi meriti vanno dati al CT Roberto Mancini, che ha saputo riportare entusiasmo e bel calcio in un gruppo che veniva da un periodo molto duro. Questa nazionale sta creando molta positività tra gli appassionati italiani, e la Rai per omaggiare il lavoro fatto dalla federazione manderà in onda in questi ultimi giorni una docuserie sull'avvicinamento degli azzurri a questa rassegna.