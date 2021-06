Italia, Bonucci: “Ci crediamo. Con la Juventus anno difficile”

Leonardo Bonucci, reduce da una stagione difficile con la maglia della Juventus, cerca il riscatto con la Nazionale italiana ad Euro2020

Il nativo di Viterbo ha parlato nella giornata odierna dal media center di Coverciano, e ha sottolineato come abbia ritrovato l'entusiasmo che aveva perduto nel corso della stagione per via delle difficoltà con la Juventus: "Non vedevo l'ora di tornare. Farlo mi ha dato entusiasmo: a Torino abbiamo fatto fatica a mantenerlo per i risultati che sono arrivati e non arrivati. Abbiamo però portato a casa gli obiettivi minimi, due trofei e la qualificazione Champions. Ci sono stati problemi come possono capitare a tutti ma va dato a Pirlo merito, di aver gestito tanti campioni nello spogliatoio. Tornare qui mi ha fatto sentire giovane, con entusiasmo e voglia. Per me dopo il Covid, l'ultimo mese e mezzo è stato difficile ma mi sono risentito di nuovo me stesso in questa settimana. Se mi sento me stesso, posso dare il mio contributo".