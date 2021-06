Calciomercato Inter, il club nerazzurro sonda un ex Palermo in attesa di Hakimi: i dettagli

L’Inter monitora Emerson Palmieri.

Emerson Palmieri, parla l’agente: “Lui al Napoli? Rispondo così. Il rapporto con l’Italia è speciale”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter starebbe monitorando con insistenza il futuro dell’esterno del Chelsea e della Nazionale italiana. Con un Hakimi che sembra essere sempre più vicino all’addio (LEGGI QUI), il club nerazzurro sarà costretto a correre ai ripari per dare fluidità alla manovra della formazione che verrà allenata da Simone Inzaghi. Quest’ultimo ha approvato l’ipotetico acquisto di Emerson Palmieri che ha trovato poco spazio con Tuchel in Inghilterra e che, pertanto, potrebbe valutare seriamente l’ipotesi di un ritorno nel massimo campionato italiano.

VIDEO Inter, quanti big per fare cassa: da Hakimi a Lautaro, passando per Vidal. I nomi per “quota 100…”mln

Manchester City-Chelsea, Emerson: “Successo incredibile. Palermo? Scelta fondamentale”

Al di là della cessione di Hakimi – titolare inamovibile della gestione Conte sulla fascia destra -, l‘Inter deve puntare a rafforzarsi sulla corsia sinistra dove andrà via Young così come Kolarov. Emerson Palmieri è, dunque, l’indiziato principale per essere il primo rinforzo da regalare all’ormai ex allenatore della Lazio, Simone Inzaghi.

Carrozzieri-Mediagol: “Palermo-Inter, non ho mai capito la scelta di Delio Rossi. Il mio addio, quel patto e lo zampino di Sagramola…”