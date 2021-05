Calciomercato Inter, Hakimi fa le valigie? Tre club su di lui, ecco il nome del sostituto

Rebus Inter.

Freccia dardeggiante, esterno con un’ottima propensione all’attacco, passo svelto ed assist man. Achraf Hakimi ha conquistato l’Inter ed i tifosi nerazzurri a suon di prestazioni prolifiche. Il difensore marocchino è stata una delle pedine fondamentali di Antonio Conte per la vittoria dello Scudetto. In seguito all’addio dell’ex allenatore di Juventus e Chelsea, Hakimi potrebbe migrare verso altri lidi in quanto Suning ha bisogno di fare cassa per allestire una rosa competitiva da affidare a Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da GianlucadiMarzio.com, per l’ex esterno del Borussia Dortmund ci sarebbe l’interessamento di tre top club europei: PSG, Bayern Monaco e Chelsea, con i francesi favoriti rispetto alle altre.

L’Inter avrebbe fissato il prezzo del cartellino del calciatore marocchino a circa ottanta milioni di euro e ha, pertanto, rifiutato la prima offerta della società parigina che si sarebbe aggirata attorno ai sessanta.

Il primo nome che è stato fatto per sostituire Hakimi è quello di Emerson Royal: laterale classe 1999 di proprietà del Barcellona ma che ha giocato tra le fila del Betis nella passata stagione agonistica. “Il prezzo per Emerson, che ha caratteristiche simili ad Hakimi, oscillerebbe tra i 20 e i 25 milioni“, si legge sul noto portale. Seguiranno aggiornamenti…

