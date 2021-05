Serie A, si riempiono le panchine di Inter e Napoli: arrivano le firme di Inzaghi e Spalletti

Inter e Napoli hanno trovato il loro allenatore.

I nerazzurri si sono assicurati Simone Inzaghi che ha lasciato dunque la Lazio per approdare in nerazzurro dove in questa giornata ha firmato il suo nuovo contratto. Trova l’erede di Rino Gattuso anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che ha scelto Luciano Spalletti per la guida tecnica. L’ex di Inter e Roma ha firmato un contratto biennale così come l’ex laziale, adesso tocca ai biancocelesti trovare un sostituto.

