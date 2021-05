Inter, Skriniar: “Conte? Addio inaspettato, ecco perché. Futuro, vi dico tutto”

Milan Skriniar è stato una delle colonne portanti dell’Inter campione d’Italia.

Il difensore slovacco è stato protagonista di un’ascesa in piena regola nel corso della stagione appena trascorsa, attuata grazie al lavoro del classe ’95 ma anche alla fiducia di Antonio Conte. L’ormai ex allenatore della compagine nerazzurra è stato capace di rivitalizzare, nell’arco di pochissimi mesi, un giocatore spesso avvezzo ad infortuni e problemi fisici, oltre che colpito – come tanti – dal Covid 19 all’inizio dell’annata sportiva.

Sacrificio e forza di volontà, tuttavia, non sono mai mancate al centrale slovacco che, superando quei brutti momenti in maniera ottimale, è diventato una pedina insostituibile dello scacchiere del tecnico leccese. In un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sport Aktuality, Skriniar ha detto la sua proprio sull’addio – per certi versi inaspettato – di Conte alla panchina interista, spiegando tutto il suo stupore per una decisione che non sembrava dovesse essere nell’aria. Ecco le sue parole, legate anche alle forti emozioni provate nel vincere il diciannovesimo Scudetto della storia del club nerazzurro.

“L’addio di Conte ci ha sorpreso, è inutile negarlo. Personalmente, l’ho scoperto attraverso i siti e i giornali. È stata una novità e adesso voglio sapere cosa accadrà. Ma sul mio futuro ho già parlato in passato: la mia volontà è restare all’Inter e difendere lo scudetto, per il resto non do retta alle voci di mercato. Scudetto? Una sensazione irreale vincerlo, c’era tantissima gente a festeggiare ed è stato bello gioire insieme ai tifosi dopo la partita con l’Udinese. Per quanto mi riguarda, rappresenta un successo anche per tutta la Slovacchia. Sono orgoglioso di aver portato un titolo così importante, anche se virtualmente, nel mio Paese”.