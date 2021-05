Inter, Marotta senza filtri: “Paratici? Nessun rancore, provo solo tanta delusione”

Beppe Marotta ricorda i suo trascorsi alla Juventus e il rapporto che intercorreva con Fabio Paratici.

L’amministratore delegato dell’Inter, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Lo Sport che verrà’, si è soffermato anche sull’addio alla Juventus proprio del suo ex collega.

“Io non provo rancore, più che altro la mia è stata delusione. Se investo nell’amicizia con una persona sono disposto a dare tutto e a ricevere. La mia è una delusione, non provo rancore. Cena insieme? Ci parliamo. Cioè, ci parliamo poco, ma perché non c’è occasione con la rivalità Inter-Juve”.

