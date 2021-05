Juventus, Chiellini: “Conte-Inter, ho pensato subito ad una cosa. Euro 2020? Rispondo così”

Parola a Giorgio Chiellini.

Il difensore della Juventus ha terminato nuovamente la stagione da protagonista, dimostrandosi una delle vere colonne portanti della formazione di Andrea Pirlo. L’incredibile continuità nelle prestazioni, mista alla leadership e alla determinazione sul campo, hanno fatto sì che il classe ’84 fosse ancora una volta al centro del progetto della Vecchia Signora.

VIDEO Juventus, Pirlo o Allegri? Vittorie, media punti e… numeri a confronto

In vista dell’inizio di Euro 2020 – a partire dal prossimo 12 giugno -, Chiellini ha voluto spendere due parole sul finale di stagione della Juventus e non solo, trattando gli argomenti più importanti di questo finale di stagione in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni, legate anche al divorzio inaspettato tra Antonio Conte e l’Inter.

“Divorzio Conte-Inter? All’inizio sembrava impossibile, ma poi ho pensato che potesse succedere quando c’è stato silenzio e l’incontro decisivo tardava ad arrivare. Ma per carità non guardo in casa d’altri. Juventus? Speriamo che si risolva tutto prima dell’inizio degli Europei – ha proseguito Chiellini – quello che è successo quest’anno può tornarci utile come insegnamento per il futuro. A un certo punto, dopo la sconfitta con il Milan, sembravamo proprio fuori. Non mi aspettavo davvero il risultato del Napoli che stava andando così bene. Certo dopo nove scudetti, qualcuno si chiede perché eravamo contenti per il quarto posto. Vista la situazione, però, è stata un’esplosione di gioia giustificata”.

Juventus, raggiunto l’accordo per il ritorno di Allegri: Pirlo verso l’esonero. I dettagli

Chiosa finale del difensore azzurro anche sul prossimo impegno della Nazionale di Roberto Mancini, impegnata domani sera nella sfida contro San Marino:“Abbiamo le carte in regola per far bene, le altre squadre sono forti e le rispettiamo, ma è normale avere ambizioni di vittoria. Tutte le partite saranno difficili, però noi possiamo arrivare lontano, possiamo giocarci tutto fino a Wembley. Dobbiamo vivere Euro2020 con entusiasmo, spensieratezza e un pizzico di follia. Giocare a Roma davanti a 20mila tifosi sarà meraviglioso”.