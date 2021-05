Emerson Palmieri, parla l’agente: “Lui al Napoli? Rispondo così. Il rapporto con l’Italia è speciale”

Quale futuro per Emerson Palmieri?

Battuto il Manchester City di Pep Guardiola e conquistata la Champions League con la maglia del Chelsea, il terzino italo-brasiliano potrebbe lasciare la Premier League già nel corso della sessione estiva di calciomercato. L’ex giocatore del Palermo, infatti, può contare su un numero esoso di estimatori in Italia e non solo. Tra questi, anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Intervistato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Fernando Malta, agente di Emerson Palmieri, si è espresso proprio in merito al futuro del suo assistito. “È sempre stato accostato ai top club italiani, ora sta festeggiando la vittoria della Champions, poi si concentrerà sugli Europei e successivamente si valuterà il suo futuro. Dobbiamo capire che tipo di ruolo gli verrà dato da Tuchel, con cui il rapporto è sempre stato franco. Se le condizioni fossero ideali, sarebbe contentissimo di tornare in Italia, ma non chiudiamo le porte a eventuali soluzioni in giro per l’Europa. Dell’interesse del Napoli se ne parla da tanto, soprattutto perché è forte il legame, non solo calcistico, con Insigne”, sono state le sue parole.

L’ITALIA – “È felicissimo per la vittoria della Champions League, è cresciuto sognando un successo di questo tipo. Sono pochi i calciatori che possono dire di essere campioni d’Europa e lui rientra in questa élite. Il rapporto con l’Italia è speciale, si sente parte integrante del progetto portato avanti da Mancini. Sarebbe una soddisfazione enorme non solo giocare l’Europeo, ma anche vincerlo, Emerson ci crede e l’Italia ha buone possibilità di competere per il successo finale”, ha concluso.