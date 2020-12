Calciomercato Atalanta, il sogno del baby Diallo: il gioiello ivoriano passa al Manchester United, cifre e dettagli

Amad Diallo ad un passo dal Manchester United.

Giovane, talentuoso e dal futuro assicurato. Questo l’identikit del trequartista ivoriano dell’Atalanta, accordatosi già da diverso tempo con la società britannica per il passaggio in Premier League. Il classe 2002 volerà nel Regno Unito grazie ad un accordo da 25 milioni di euro, con in aggiunta ulteriori bonus per le prestazioni del giocatore legati al contratto stipulato nel corso di quest’ultima estate. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer sarebbe addirittura entrato in contatto con lo stesso Diallo, in seguito alla risoluzione delle ultime problemtiche burocratiche legate al passaporto del calciatore. L’ottenimento di un permesso da parte dello Stato Italiano, infatti, avrebbe giocato un ruolo decisivo per la positiva conclusione dell’operazione e per il conseguimento di un permesso lavorativo necessario per lavorare in Inghilterra.

Atalanta, tensione Gomez: Staffelli prova a consegnargli il Tapiro d’Oro di “Striscia la Notizia”, il Papu reagisce male

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: stop di un turno per 3 giocatori. Multa per l’Atalanta

Cinque annate condite da altrettante presenze e una sola rete quelle di Diallo in maglia Atalanta, pronto a concludere la sua avventura italiana ed iniziare un nuovo capitolo con la prestigiosa maglia del Manchester United. Quest’ultimo avrebbe battuto anche la concorrenza della Juventus, interessatasi al giocatore ma senza attuare mai un affondo decisivo per chiudere la trattativa. Diallo va dunque ad arricchire il reparto offensivo di Soalskjaer, offrendo un’altra preziosa alternativa al tecnico norvegese per un campionato lungo e difficoltoso come quello britannico. Adesso resta solo da capire come il giovane classe 2002 affronterà questa prestigiosa occasione, in attesa della sua ascesa nel panorama calcistico internazionale.