Atalanta, tensione Gomez: Staffelli prova a consegnargli il Tapiro d’Oro di “Striscia la Notizia”, il Papu reagisce male

Alta tensione in casa Atalanta.

Nonostante la convincente vittoria ai danni della Roma conquistata allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” nell’ultimo turno di campionato, la compagine di Gian Piero Gasperini non riesce ancora a trovare serenità. Tiene chiaramente banco ancora il caso Papu Gomez con il jolly argentino ormai ai margini del progetto della Dea dopo le aspre divergenze insorte con il tecnico piemontese. Un rapporto irrimediabilmente deteriorato, sotto il profilo relazionale ancor prima che professionale, che ha causato non pochi imbarazzi al club bergamasco in una fase topica della stagione. La mancata convocazione di Gomez in occasione della sfida contro la Roma, le ripetute esclusioni del Papu dall’undici titolare, la presa di posizione ufficiale di tecnico e società, il post Instagram dell’ex Catania. Una sequela di passaggi inequivocabili che racconta come l’idillio tra il talento sudamericano e l’Atalanta sia ormai agli sgoccioli e la separazione tra le parti potrebbe già consumarsi nella prossima sessione di mercato.

A corredo di questa spinosa situazione, anche l’insofferenza ed il nervosismo mostrate dal calciatore in occasione del tentativo di consegna del famigerato “Tapiro d’Oro” da parte di Valerio Staffelli, storico inviato del Tg satirico “Striscia la Notizia”.

Come comunicato dalla stessa redazione del format ideato da Antonio Ricci in una nota, Gomez avrebbe evitato Staffelli virando con la propria automobile in un parcheggio adiacente al Centro Sportivo di Zingonia, prima di dribblare le sue domande. Invitata dal personale addetto e dai compagni di squadra, Zapata e Gosens, ad allontanarsi, la troupe di “Striscia la Notizia” ha quindi lasciato il Tapiro sulla vettura dell’argentino che avrebbe scagliato il simbolico omaggio per terra facendolo a pezzi.

