Bruno Conti racconta Proietti: “Gigi un eterno esempio di vita, lui al pari di Totti”

Continua la triste giornata di commemorazione in onore di Gigi Proietti.

Comico dalle lucide riflessioni e dal sarcasmo sempre amato dal pubblico italiano, Proietti ha da poco lasciato un consistente vuoto nel cuore e nella mente di tutti gli appassionati. Tra questi anche l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale italiana Bruno Conti, intervenuto ai microfoni dell’Agi: “Gigi è stato un grandissimo tifoso ma con altrettanta grande discrezione. La prima volta che ci siamo incontrati abbiamo passato 30-40 minuti a ridere ma anche a parlare di calcio, il calcio vero. Di calcio ne capiva molto. Soprattutto a livello tecnico e tattico. Era un grande intenditore. Di quelli che bene o male ti fanno capire che se ne intendono, al di là di essere tifosi. Un grande in tutto. Ci siamo incontrati più volte nei vari incontri di beneficenza, come le ‘Partite del Cuore’ che si facevano all’Olimpico. Posso dire che è andato via un altro grandissimo maestro”.

Conti ha poi proseguito paragonando il grande comico ad un punto di riferimento per tutto il popolo romano e romanista come Francesco Totti: “E’ chiaro che Francesco Totti è stato il nostro punto di riferimento. Così come Gigi. Soprattutto se si tiene conto di quello che ha fatto, che ha saputo costruire e quanti giovani ha lanciato. Se Francesco era il calcio, Gigi Proietti era il cinema e il teatro. Io di film di Gigi ne ho visti tantissimi e spesso lui metteva in mezzo la Roma. Questo forse aiuta a far capire chi era Gigi Proietti. In generale, fino alla fine, è stata una persona discreta, che sapeva fare il suo mestiere con grande intelligenza e umiltà”.

