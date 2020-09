Broh: “Girone C di Serie C? Ci sono tanti club blasonati. Col Padova ho visto il Barbera pieno”

E’ il giorno di Jeremie Broh.

Il nuovo centrocampista del Palermo, ormai in città da diversi giorni, è stato presentato alla stampa nel pomeriggio di lunedì. Arrivato in rosanero a titolo definitivo, il centrocampista ivoriano, che ha firmato un contratto triennale, andrà a rinforzare l’organico della compagine guidata da mister Boscaglia. Di seguito, ecco alcune dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione del calciatore classe 1997.

Palermo, Broh si presenta: “Il club rosanero opportunità importante, vi spiego il ritardo nel mio arrivo”

“Palermo occasione della carriera? Palermo credo sia un’occasione per tutti, quando piazze come questa chiamano non bisogna pensarci. È una grande possibilità per me di riportare in alto questa squadra. Difficoltà girone C? Tante squadra faranno la partita della vita, ci sono diversi club blasonati che lotteranno per il primo posto. Dobbiamo calarci con umiltà e avere tanta fame. Ho giocato qui col Padova e mi ha fatto un grande effetto vedere il Barbera pieno, è stata una bella emozione ed esperienza. Boscaglia? Non ho ancora parlato con lui nello specifico, vedremo nel corso dei prossimi giorni“.

