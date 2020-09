Broh: “Seedorf e Pogba i miei modelli. Svelo qual è la mia caratteristica migliore”

Jérémie Broh un rinforzo importante per il centrocampo del Palermo.

Broh: “Sconfitta di Teramo non deve allarmarci, in C bisogna avere umiltà e tanta fame”

Il centrocampista classe ’97 rinforzerà la zona nevralgica del campo dove al momento i rosanero di Roberto Boscaglia hanno evidenziato lacune importanti. L’ex Sudtirol, ufficializzato dal club di Via del Fante da qualche giorno, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione.

Palermo, Broh si presenta: “Il club rosanero opportunità importante, vi spiego il ritardo nel mio arrivo

“Caratteristiche? Ho tanti modelli che ho sempre seguito, seguivo molto Seedorf e adesso Pogba, soprattutto quando giocava alla Juventus. la mia caratteristica migliore credo sia la progressione palla al piede per di più nelle ripartenza, credo sia la mia qualità più evidente. Non sono al 100% della forma fisica, ma posso dire che mi sento bene. Potrei giocare in un centrocampo a due? Preferirei giocare in un centrocampo a tre ma anche l’anno scorso ho giocato a due e mi sono trovato bene, alcune delle mie migliori partite le ho giocate proprio a due. Direi che non ho alcun problema”.