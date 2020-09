Broh: “Sconfitta di Teramo non deve allarmarci, in C bisogna avere umiltà e tanta fame”

Jérémie Broh un rinforzo importante per il centrocampo del Palermo.

Il centrocampista classe ’97 rinforzerà la zona nevralgica del campo dove al momento i rosanero di Roberto Boscaglia hanno evidenziato lacune importanti. L’ex Sudtirol, ufficializzato dal club di Via del Fante da qualche giorno, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“Teramo- Palermo? La partita l’ho vista e sono sicuro che si può fare sempre meglio, un match difficile contro una squadra che stava meglio e aveva un minimo di ritmo partita in più. Non dobbiamo allarmarci però. Penso di poter dare una mano con le mie caratteristiche, sono un centrocampista di buona gamba e di buona qualità e per questo potrò dare il mio apporto alla squadra. Sarà poi il mister a decidere chi schierare dal 1′ al domenica. Campionato Serie C? Ci vuole tanta umiltà perché il campionato di Serie C è ostico, bisogna avere tanta fame essendo un torneo complicato. Le altre squadra verranno qui per fare le prestazioni della vita, dobbiamo essere pronti per afre la guerra considerando che il Palermo è una squadra blasonata”.