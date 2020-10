Boscaglia: “Il campo non permetteva giocate di qualità, vi spiego i cambi del secondo tempo”

Il Palermo perde 2-1 contro il Bisceglie.

Ancora una prestazione scadente per la rosa guidata da Roberto Boscaglia nel match in traferta contro il Bisceglie valido per la quinta giornata del girone C di Serie C. Le due reti messe a segno nel primo tempo da Maiomen e Mansour hanno evidenziato ancora una volta la poca compatezza dei rosanero. Il gol allo scadere del Palermo che porta la firma di Luperini non ha permesso ai siciliani di acciuffare il pareggio; i padroni di casa vincono così con il risultato finale di 2-1 Al termine dell’incontro, proprio il tecnico dei rosanero Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell’ennesima sconfitta subita in campionato.

Boscaglia: “Non ci siamo calati nella categoria, ma la squadra sta migliorando. Siamo delusi”

“Floriano e Silipo non subito dopo i 45′? Questo è un processo di crescita perché i ragazzi devono capire gli avversari che incontreremo, il campo non ti permetteva di fare giocate di qualità, Floriano e Silipo hanno potuto dare qualcosa in più, se fossero partiti a inizio secondo tempo magari avrebbero fatto quello che hanno fatto gli altri. Gli ultimi 15 o 20 minuti ci sta il loro ingresso, ma dall’inizio della ripresa l’impostazione tattica sarebbe cambiata totalemente“.

SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Bisceglie-Palermo

Bisceglie-Palermo 2-1, notte in casa rosanero: Maimone e Mansour firmano il successo pugliese