Inizia a prendere forma il nuovo Bologna. Dopo l'annuncio del nuovo tecnico, Domenico Tedesco, che ha preso il posto di Vincenzo Italiano, volato in Turchia alla corte del Besiktas, la società felsinea si sta iniziando a muovere per soddisfare le richieste del tecnico. Sono tanti i nomi in lista, tra cui figura anche un italiano. Sartori e Di Vaio sono pronti a muoversi.

La lista

Tedesco arriverà a Bologna domani mattina, nel frattempo la dirigenza sta cominciando a seguire alcuni profili graditi all'allenatore. Il primo è quello di Peer Koopmeiners, fratello di Teun, oggi alla Juventus - anche se in uscita. Il giocatore dell'AZ è un profilo molto gradito da Tedesco poiché può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, a volte ripiegare tra i difensori. Un altro profilo seguito dai rossoblù, per le medesime caratteristiche, è Orel Mangala del Lione. Il belga non è centralissimo nei piani di Paulo Fonseca, e potrebbe lasciare la Francia. In attacco la dirigenza sta trattando il rinnovo di Riccardo Orsolini, mentre il giocatore che sembra avere buon mercato è Nicolò Cambiaghi. In caso di partenza del classe 2004, fari puntati su Luca Koleosho, di proprietà del Burnley ma in prestito al Paris FC. Il giocatore italiano è stato impiegato nelle due amichevoli della nazionale di Silvio Baldini e potrebbe essere il sostituto ideale per caratteristiche tecniche e atletiche.

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