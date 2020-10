Bisceglie-Palermo, disastro rosanero: tre sconfitte in quattro gare disputate, è crisi vera

“Disastro Palermo: è crisi vera”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i fari sulla sconfitta esterna dei rosanero contro il Bisceglie. Ennesimo pomeriggio da incubo per la formazione di Roberto Boscaglia, piegata, senza troppa fatica, dagli uomini di Giovanni Bucaro: una sconfitta pesante, che ha palesato tutti i difetti e le lacune di questa squadra che ad oggi non sembra esser stata costruita per essere protagonista. Unica nota positiva il gol realizzato da Gregorio Luperini che ha stoppato un’astinenza durata ben 357 minuti.

Bisceglie-Palermo, buio pesto in casa rosanero: poca lucidità e troppi errori, manca la mentalità

“Il Bisceglie si è aggiudicato l’inedito confronto con il Palermo certificando lo stato di crisi della squadra di Boscaglia. Non inganni il 2-1 finale: fino al gol di Luperini al 42’ della ripresa (spezzato dopo 357’ il digiuno in campionato del Palermo) la squadra del palermitano Bucaro ha controllato le iniziative (confuse) degli avversari senza correre particolari rischi”.

LE PAGELLE DI BISCEGLIE-PALERMO 2-1: confusi, senza idee e battuti da una squadra che doveva fare la D

Il Palermo, che stavolta era partito col piede giusto, ci ha provato mettendo dentro i soliti palloni che spesso hanno sbattuto sul muro eretto dal tecnico palermitano per il suo Bisceglie, poi poche idee in mezzo al campo e un attacco sterile e desolatamente scontato in fase di costruzione, incapace di conferire ritmo, slancio ed incisività alle sue trame offensive.

Boscaglia: “Non ci siamo calati nella categoria, ma la squadra sta migliorando. Siamo delusi”

“Boscaglia ha schierato il 4-2-3-1 mentre Bucaro ha risposto con la difesa a 5 con gli esterni(Pelliccia e Giron) pronti a ribaltare il fronte. Le difficoltà del Palermo hanno esaltato il Bisceglie che tra il 18’ e il 33’ ha costruito la vittoria. Maimone, con un destro potente sotto la traversa (assist di Rocco) e Mansour (evitato Pelagotti in uscita) sono stati i finalizzatori, ma i meriti vanno equamente distribuiti tra tutti” , scrive il noto quotidiano.

Crivello: “Dobbiamo stare zitti e pedalare. Oggi non serviva fare troppo tiki taka”