LE PAGELLE DI BISCEGLIE-PALERMO 2-1: confusi, senza idee e battuti da una squadra che doveva fare la D

Di Fabrizio Anselmo

Fino a settembre il Bisceglie stava preparando il campionato di Serie D mentre dall’altro lato il campionato del Palermo era stato interrotto a marzo per l’emergenza COVID-19, con la quasi certezza della promozione in Serie C. Impossibile direte voi che una squadra costruita per la D possa battere l’altra che ha avuto 4 mesi in più per costruire una formazione che punti ai primi posti? E invece il Palermo stupisce tutti anche oggi con una prestazione senza carattere e perde 2-1 contro un modesto Bisceglie che segna due gol tirando tre volte in porta. Mercoledì al Barbera arriva una Turris che punta apertamente ai playoff.

PELAGOTTI 5

Sul primo gol viene beffato dalla potenza del tiro pur intercettandone la traiettoria, sul secondo la tocca ma è sfortunato nella deviazione. Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma di sicuro la colpa dei gol non è sua.

ALMICI 5

Sul secondo gol sbaglia l’uscita dal fuorigioco (o meglio non si intende con i compagni di reparto) e nel resto della partita non è mai pungente. Il gol di Luperini nasce da un suo corner. Avrà tempo per inserirsi nei meccanismi della squadra, anche se prima bisognerebbe trovarli (i meccanismi).

LANCINI 4,5

Non si può dire che Lancini manchi di coerenza visto che da inizio campionato sta continuando a giocare come se fosse ancora in Serie D. Gravi disattenzioni e lanci imprecisi per una difesa che fa acqua da tutte le parti.

CRIVELLO 4,5

Una delle prime cose che insegnano alla scuola calcio è quella di non rimettere il pallone al centro con gli avversari in avanti. Probabilmente deve avere saltato quella lezione perché sul primo gol è proprio un suo colpo di testa verso il centro dell’area a innescare l’azione che porta Maimone al gol. Nel resto della gara sembra giocare con sufficienza o con scarsa concentrazione, ma più probabilmente gli manca la giusta forma fisica per affrontare con lucidità le situazioni più complicate di gioco.

CORRADO 5

Sul 2-0 non stringe bene la diagonale lasciando troppa luce al passaggio che trova Mansur libero in area e complessivamente gioca una partita senza mordente. FLORIANO (dal 73′) S.V. Entra sul 2-0 e ha poche occasioni per mettersi in mostra.