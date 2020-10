Bisceglie-Palermo, buio pesto in casa rosanero: poca lucidità e troppi errori, manca la mentalità

“Palermo, errori e manca la mentalità”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sull’ennesimo ko dei rosanero. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria, criticità di ogni sorta. Tattiche, tecniche, fisiche e caratteriali: è bastato un Bisceglie modesto ma ben organizzato per mandare in tilt un Palermo sconnesso, sfilacciato e desolatamente scontato in fase di costruzione, incapace di conferire ritmo, slancio ed incisività alle sue trame offensive. L’ultimo posto in classifica si contrappone totalmente alle ambizioni di vertice covate ad inizio stagione, ma purtroppo fotografa nitidamente la pochezza dei contenuti tecnici mostrati sin qui dagli uomini di Roberto Boscaglia in questo orribile avvio di stagione: è buio pesto in casa rosanero.

“Se la trasferta a Bisceglie doveva rappresentare il cambio di passo per il Palermo, la squadra di Boscaglia ha pienamente fallito l’obiettivo. I rosanero, schierati col 4-2-3-1 hanno subìto l’aggressività dei nerazzurri di Bucaro che tra il 18’e il 33’ del primo tempo hanno trovato le reti decisive. Solo nel finale, nonostante i cambi effettuati da Boscaglia in avvio di ripresa (Saraniti e Santana in campo per Lucca e Kanoute), è arrivato il gol di Luperini, che ha spezzato l’astinenza in campionato durata 357 minuti. Troppo tardi per evitare una sconfitta che dovrebbe far riflettere sulle difficoltà insite nella serie C”.

Tre le sconfitte subite dal Palermo nelle prime quattro giornate di campionato, contro Teramo, Avellino e Bisceglie, sei, invece, le reti incassate dai rosanero in queste prime giornate di Serie C, una sola quella realizzata, proprio col Bisceglie: l’unica nota positiva della gara andata in scena ieri allo Stadio “Gustavo Ventura”, è infatti il gol realizzato da Gregorio Luperini che ha stoppato un’astinenza di ben 357 minuti.