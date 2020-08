Barcellona, parte la rivoluzione: Setién esonerato, il comunicato ufficiale

Inizia oggi la rivoluzione del Barcellona.

La clamorosa e pesantissima sconfitta subita contro il Bayern Monaco in occasione dei quarti di finale di Champions League non poteva passare inosservata: l’8 a 2 con il quale i blaugrana sono stati eliminati dalla competizione si era fin da subito tradotto nella volontà, da parte della dirigenza, di attuare una vera e propria rivoluzione sia dirigenziale sia a livello di rosa.

Oltre ai tanti giocatori ritenuti non all’altezza di indossare la maglia blaugrana, criticati duramente dai tifosi, anche Lionel Messi sembra star valutando l’ipotesi di lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura professionale: una clamorosa indiscrezione smentita immediatamente dal club, ma che non ha contribuito ad alimentare le voci relative ad un possibile addio della Pulga dopo un’intera carriera trascorsa con la maglia del Barcellona.

Intanto, in attesa di comprendere anche il futuro del presidente Bartomeu (il CdA ha chiesto infatti anche le sue dimissioni), il Barcellona ha ufficializzato il primo addio: il tecnico Quique Setién è stato esonerato pochi minuti fa come preannunciato dopo la clamorosa batosta subita contro il Bayern Monaco.

Questo il comunicato ufficiale:

Il Consiglio di amministrazione ha deciso che Quique Setién non è più l’allenatore della prima squadra. Si tratta di una prima decisione all’interno di una più ampia ristrutturazione della prima squadra che verrà concordata tra l’attuale direttore tecnico e il nuovo allenatore, che verrà annunciato nei prossimi giorni.

Quique Setién è arrivato al Barça come allenatore il 13 gennaio di quest’anno. Durante i suoi sette mesi in carica ha allenato la prima squadra in 25 partite: 19 in campionato, tre in Champions League e tre in Copa del Rey.

Il suo bilancio in termini di risultati è stato di sedici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte”.