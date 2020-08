Barcellona, caos dopo la disfatta in Champions League: da Rakitic a Umtiti, sette giocatori vicini all’addio

Caos e rivoluzione all’orizzonte in casa del Barcellona.

La disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco, che ha eliminato i blaugrana con il clamoroso risultato di 8 a 2, porterà inevitabilmente a grandi cambiamenti in casa del Barcellona. Subito dopo la fine della partita, lo spogliatoio del club spagnolo ha chiesto l’esonero del tecnico Quique Setién, il quale era già molto a rischio per aver perso a sorpresa un campionato che sembrava già vinto regalandolo di fatto agli eterni rivali del Real Madrid.

Oltre all’allenatore, destinati a lasciare il club sembrano essere anche i due direttori sportivi, Abidal e Planes, responsabili della costruzione della rosa, e l’amministratore delegato Grau. “È stata una vergogna e mi dispiace, non siamo stati all’altezza del club che rappresentiamo. Piqué ha ragione, è stato un disastro. Alcune delle decisioni che prenderemo le avevamo già pensate prima della partita. Ora dobbiamo accettare la sconfitta con tutto il dolore che ne deriva e chiedere scusa ai tifosi. Oggi non è il giorno per annunciare le decisioni“, aveva spiegato il presidente Bartomeu poco dopo la fine della partita.

Anche il numero dei blaugrana rischia comunque di perdere il suo posto considerato che, secondo le ultime indiscrezioni, il Consiglio d’Amministrazione ha chiesto anche le sue dimissioni vista la gestione non all’altezza delle ultime stagioni.

Oltre che a livello dirigenziale, la rivoluzione del Barcellona passerà anche dal calciomercato in entrata e in uscita, al fine di ringiovanire la rosa e acquistare calciatori che possano nuovamente dare il massimo per la maglia blaugrana. Secondo quanto riportato da AS, sarebbero sette i giocatori destinati a lasciare la Spagna nel corso dell’attuale sessione di calciomercato: Junior Firpo, Rakitic, Braithwaite, Umtiti, Arturo Vidal, Dembélé e Arthur, che ha già firmato con la Juventus ed è in attesa di raggiungere i nuovi compagni di squadra.

Barcellona-Bayern Monaco, allarme Umtiti: il difensore francese positivo al Coronavirus

Tante occasioni di mercato dunque, anche per le squadre italiane: l’Inter potrebbe finalmente regalare ad Antonio Conte il colpo Arturo Vidal, molto cercato nel corso delle due sessioni passate di calciomercato. Molto più difficile portare a termine la cessione di Dembélé, cui valutazione dovrà essere molto alta per cercare di non avere una grossa minusvalenza.

Calciomercato Inter, Vidal allontana i rumors: “Resto al Barcellona. Il mio obiettivo…”