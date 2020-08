Barcellona-Bayern Monaco, allarme Umtiti: il difensore francese positivo al Coronavirus

Samul Umtiti positivo al tampone per il Coronavirus.

Pochi minuti prima dell’inizio di Barcellona–Bayern Monaco, big match valido per i quarti di finale di Champions League, i blaugrana hanno comunicato una notizia molto negativa: Samuel Umtiti, difensore classe ’93, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus e quindi non sarà presente per la gara contro i bavaresi.

Questo il comunicato ufficiale del club spagnolo:

“Dopo i test effettuati giovedì il difensore Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico, gode di buona salute ed è in isolamento domiciliare. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti ed ha provveduto a rintracciare tutte le persone che hanno avuto contatti con il calciatore per effettuare un ulteriore test”.