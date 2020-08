Calciomercato Barcellona, indiscrezione dalla Spagna: “Messi vuole lasciare subito i blaugrana”. Ma arriva la smentita del club…

Lionel Messi pronto a lasciare il Barcellona?

La notizia bomba arriva direttamente dalla Spagna: secondo il corrispondente iberico del tabloid “Sport Interativo” Marcelo Bechler, Lionel Messi, avrebbe comunicato alla dirigenza del Barcellona la volontà di lasciare il club per sposare un nuovo progetto durante la sessione estiva di mercato. Il flop contro il Bayern la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, dopo le differenze di vedute tra il club e il giocatore che avrebbero già nelle settimane passate alimentato i rumors di un possibile clamoroso trasferimento della Pulga all’Inter. Rumors alimentati dopo l’acquisto di un attico a Milano da parte del fuoriclasse, proprio vicino alla sede nerazzurra. Nonostante sia legato al Barcellona fino al 2021, nel contratto tra la società e la stella argentina, sarebbe presente una clausola che potrebbe permettere a Messi di svincolarsi prima della scadenza del suo contratto.

Una notizia shock che, come riportata dal “Mundo Deportivo”, sarebbe stata prontamente smentita dal club, il quale avrebbe negato con fermezza di avere ricevuto comunicazione di sorta relativa ad un possibile imminente addio del numero 10 blaugrana.

“Il Barça non ha ricevuto alcuna comunicazione da Messi che esprima il suo desiderio di lasciare il club. Lo assicurano fonti dell’ente di Barcellona a Mundo Deportivo: né il presidente, Josep Maria Bartomeu, né il CEO, Òscar Grau, né il segretario tecnico, Éric Abidal, che sarebbero i validi interlocutori, hanno ricevuto alcun messaggio da Messi in questo senso, come ha pubblicato domenica il sito web “Esporte Intercativo”. Questo portale ha assicurato che l’argentino, dopo il doloroso 2-8 e in assenza di un progetto competitivo e vincente nel club, avrebbe deciso di partire subito, nel calciomercato attuale, e lo avrebbe comunicato al club. Dal Barça lo negano: se Messi vuole partire, non glielo ha comunicato. Per quanto riguarda l’ambiente di Messi, che MD ha cercato di contattare, al momento non c’è nessuna reazione di sorta: né conferma né smentita della veridicità delle informazioni di “Esporte Interactivo”.