Atletico Madrid, lutto in casa Torreira: si spegne a 53 anni la madre dell’uruguaiano

Brutta scomparsa per Lucas Torreira.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal noto quotidiano spagnolo AS, il giocatore dell’Atletico Madrid avrebbe da poco perso la madre Viviana. Il Covid-19 sarebbe la causa della scomparsa della cinquantatreenne, rimasta per diversi giorni ricoverata presso l’ospedale di Salto, città dove risiedeva mamma Torreira. Già nel corso della scorsa settimana il centrocampista con un passato alla Sampdoria si era occupato di tornare in Uruguay chiedendo la dovuta autorizzazione al club colchonero. La mezzala di Simeone è rimasto accanto alla madre per tutta la durata di questi duri e intensi giorni di malattia.

Diversi protagonisti del mondo del calcio, europeo e non solo, sono stati vicini al classe ’96, mandando molteplici messaggi di cordoglio e affetto nei confronti dello stesso Torreira. Anche quest’ultimo aveva contratto l’infezione da coronavirus, riuscendo tuttavia ad uscirne in maniera ottimale lo scorso novembre. Esito diverso, invece, per la madre, che adesso guarderà dall’alto le gesta del talentuoso mediano della compagine ‘rojiblanca’.

