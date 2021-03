Milan, Tomori: “Scudetto? Inter distante, noi obbligati a crederci. Premier League o Serie A? Rispondo così”

Le parole di Fikayo Tomori.

Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del Milan, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l’esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato di Serie A. L’ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti a Milanello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dal club londinese a fine stagione. Il difensore anglo-canadese del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”. Tra i temi trattati dal difensore di proprietà dei Blues non poteva certamente mancare la lotta per lo scudetto con l’Inter, ma anche il gap tra due realtà calcistiche come Premier League e Serie A. Di seguito le dichiarazioni del ventitreenne centrale di difesa rossonero.

GAP PREMIER LEAGUE-SERIE A – “Non è un gap così grande. Il campionato inglese è bellissimo, si gioca anche molto d’istinto, qui è un po’ diverso. Ma c’è qualità. Penso ovviamente al Milan, ma anche a squadre come Roma, Juve, Inter, Atalanta, Lazio. La strada da percorrere per tornare al top non è molta”.