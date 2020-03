Atletico Bilbao, Ibai Gomez: “Momento critico, la salute è importante. Quando mi diagnosticarono un melanoma…”

Un momento duro anche per la Spagna.

Il Coronavirus continua ad espandersi a macchia d’olio, così come in Italia, in Spagna e nel resto dell’Europa. L’attaccante dell’Atletico Bilbao, Ibai Gomez, si è espresso, intervistato dal noto quotidiano spagnolo Marca, in merito all’allarme COVID-19, dicendo la sua sulla difficile situazione che sta vivendo la Spagna: ““È un momento critico, ma noi siamo fortunati. Stiamo bene, sia io che la mia famiglia. Possiamo solo aiutare chi è stato contagiato, la cosa principale è la salute”, ha detto Gomez. “Bisogna essere responsabili perché tutto sta nelle nostre mani. Io sono fortunato perché ho lo spazio per allenarmi, per far correre i miei bambini. Sicuramente c’è chi pensa che per noi calciatori è più facile, ma senza salute non c’è nulla”.

Inoltre il calciatore classe ’89 ha parlato della propria lotta contro il cancro, evidenziando l’importanza di riguardarsi ed essere sani, soprattutto in momenti come questi: “La salute è vitale, le do molto importanza. Lo stile di vita che conduco lo mantengo solo per la salute e non per una questione di rendimento sul campo di calcio. Tre anni fa mi diagnosticarono un melanoma alla spalla e da quel momento la cosa che più mi interessa è stare bene. Questo mi ha fatto conoscere persone molto professionali in tema di immunità. L’unica cosa ci resta fare per affrontare il coronavirus è rimanere in casa, è l’unico modo per dare una mano. Mi manca il calcio, come a tutti, perché oltre ad essere il mio lavoro è il mio hobby. Ora è importante però che le persone si prendano cura di loro stesse”.

