Liga, il presidente Tebas: “Stiamo cercando di sistemare i calendari, non è facile. Le perdite economiche? Vi dico le cifre”

Parla il presidente della Liga de Fútbol Profesional.

Javier Tebas, numero uno de La Liga, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni presso il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, facendo il punto della situazione sul futuro del campionato spagnolo, tra possibili recuperi e perdite a livello economico, legate all’emergenza Coronavirus: “Stiamo cercando di mettere a posto i calendari di 30 paesi, oltre che della Champions e dell’Europa League. Non è facile, ci muoviamo in varie direzioni. Noi vorremmo riprendere il torneo il 23 aprile, nel peggiore dei casi il 14 maggio. In quest’ultimo caso potremmo giocare 4 partite in 10 giorni, contando che non solo sarebbero di Liga ma anche di competizioni europee. Ed è possibile che coincidano giornate di Liga e Champions League. Stiamo cercando di sistemare tutto, facendo il possibile. Se finisse oltre il 30 giugno? Sarebbe un problema. Sono il 28% dei contratti televisivi, per una cifra che supera di poco i 500 milioni di euro. I club non andrebbero in crisi grazie al controllo che viene fatto sulle finanze dei club. Ma essi perderebbero la competitività per diversi anni“, ha concluso Tebas.

Emergenza Coronavirus, Luka Jovic e Nikola Ninkovic denunciati in Serbia: il motivo