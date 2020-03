Emergenza Coronavirus, Luka Jovic e Nikola Ninkovic denunciati in Serbia: il motivo

Luka Jovic e Nikola Ninkovic avrebbero violato l’obbligo dell’autoisolamento dopo essere tornati in Serbia.

Per questo motivo, come riportato nella giornata di oggi da diversi media serbi, i due calciatori in forza rispettivamente al Real Madrid e all’Ascoli sarebbero stati denunciati dalle forze dell’ordine sulla base delle nuove contromisure adottate per arenare la diffusione del Coronavirus.

Jovic, in particolare, avrebbe infranto la quarantena dei Blancos a Madrid e sarebbe volato in Serbia per festeggiare il compleanno della sua compagna Sofija Milosevic. “Abbiamo denunciato anche alcuni noti esponenti dello sport. Costoro ne risponderanno dinanzi ai giudici”, ha dichiarato di recente il ministro dell’interno Nebojsa Stefanovic, senza rendere noti i nomi degli sportivi in questione.

“La nostra preghiera è che restiate nei Paesi dove risiedete, poiché in Serbia è necessario mettersi in isolamento per 14 o 28 giorni ed è difficile controllare i movimenti. Il nostro sistema sanitario è già sotto forte pressione”, è invece l’appello della premier serba Ana Brnabic.