Coronavirus, quattro club della Liga rifiutano tamponi: “Nessun sintomo, priorità ai più bisognosi”

Un gesto di solidarietà nei confronti della popolazione.

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo. Il numero di contagi e decessi in tutta Europa ha raggiunto livelli allarmanti, per cui i diversi paesi stanno adottando misure restrittive e precauzionali al fine di evitare l’ulteriore propagazione del virus. La pandemia ha coinvolto anche il mondo del calcio, dove intere squadre sono state messe in quarantena a seguito della positività al tampone di alcuni membri della rosa. I test sono stati sottoposti a diversi club, ma nessun caso manifestante sintomi gravi è finora venuto alla luce in ambito sportivo.

Coronavirus, Super League Svizzera: il Sion licenzia nove giocatori, c’è anche l’ex Palermo Kasami

Quattro società di Liga, a fronte della disponibilità dei tamponi, hanno scelto, in mancanza di sintomi, di non sottoporvisi, al fine di destinare l’attrezzatura alla popolazione più bisognosa. I club in questione sono Eibar, Valladolid, Osasuna e Celta Vigo. A darne conferma il portavoce istituzionale del Valladolid, David Espinar: “È vero che la Liga li ha resi disponibili per noi, ma abbiamo deciso di non sfruttarli per criteri medici e sociali. Nessun giocatore presenta sintomi e crediamo che ci siano gruppi di persone più bisognose. Sono loro che devono avere la priorità“.

Emergenza Coronavirus, Higuain fugge in Argentina. L’attaccante della Juventus alla polizia: “Sono negativo”