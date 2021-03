Atalanta, Pessina avvisa: “Real Madrid? Non è un’impresa impossibile, vi spiego perché”

Matteo Pessina si dimostra fiducioso in vista di Real Madrid-Atalanta.

La sfida di Champions League tra blancos e nerazzurri – valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione – risulta essere colma di numerosi spunti d’interesse tecnico e tattico. Il confronto del Gewiss Stadium ha dimostrato come le due formazioni si equivalgano sotto diversi aspetti, rendendo l’esito finale non del tutto scontato. Resa grande da prestazioni e risultati, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha diverse frecce potenzialmente letali nell’arco che, da ormai qualche settimana, Zinedine Zidane studia con grandissima attenzione.

Una di queste è proprio Pessina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare questo importante match. Ecco le sue parole, legate all’elevato peso specifico della gara in programma a Valdebebas: “Partite di questo livello sono il sogno di ogni giocatore, poterla giocare ti dà una carica incredibile, il fatto di doverla vincere ancora di più, cercheremo di fare l’impossibile. Non pensiamo al fatto che sia un’impresa, è una partita come le altre, proveremo a fare quello che facciamo in campionato, cercheremo di vincerla così come facciamo con tutte quelle che giochiamo. Avere di fronte il Real Madrid ti dà anche una carica in più”.

