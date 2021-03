Real Madrid-Atalanta, Gasperini: “Grande chance, abbiamo un obiettivo”. E su Sportiello-Gollini…

Poco più di ventiquattro ore e sarà Real Madrid-Atalanta.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di SkySport alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League: dalla sconfitta maturata per 1-0 nel match d’andata, andata in scena al Gewiss Stadium, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo…

“Giocare al Bernabeu sarebbe stata un’altra cosa, ma è da un anno che stiamo giocando senza pubblico. Peccato, siamo dispiaciuti perché uno dei nostri obiettivi era quello di portare i tifosi dell’Atalanta in giro per l’Europa, sarebbe stata una grande festa qui a Madrid. Se ci sono le sensazioni giuste per poter centrare l’impresa? La concentrazione è tutta su questa gara, non pensiamo all’andata. Ovviamente il risultato del match di Bergamo rende tutto più difficile visto anche l’avversario che abbiamo davanti, ma abbiamo una grande chance e vogliamo giocarcela al meglio possibile, abbiamo tanta motivazione”, sono state le sue parole.

FORMAZIONE E NON SOLO – “Un fioretto in caso di impresa? Non lo so, non ci ho pensato. Eventualmente qualcosa troveremo. Il piano tattico dell’Atalanta per questa gara? Sarà importante l’approccio, la prima parte di gara sarà infatti importante per capire gli equilibri della partita, per vedere quanto riusciremo a contenere e poi a proporci. I propositi sono ambizioni, nonostante l’avversario sia di grandissimo valore. Abbiamo più piani, l’obiettivo è rimanere in gara il più a lungo possibile. Sicuramente non snatureremo il nostro modo di giocare, metteremo in campo quello che abbiamo sempre messo che è quello che ci ha permesso di arrivare fino a questo punto della competizione. Giocherà Sportiello o Gollini? Non dico la formazione, l’hai detto anche te”, ha concluso Gasperini.