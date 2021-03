Real Madrid-Atalanta, Zidane: “Gara tosta, ma vogliamo passare il turno. Ritorno di CR7? Può darsi…”

L’Atalanta vola a Madrid per cercare l’impresa.

Appuntamento domani sera all’Estadio Alfredo Di Stefano, dove Real Madrid e Atalanta, si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Un impregno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico dei Blancos, Zinedine Zidane.

“Dobbiamo ripartire da zero, sarà una gara complessa, non abbiamo fatto nulla. Dovremo dimostrare molte cose per poter superare il girone. L’obiettivo sarà quello di fare una grande partita. È la partita, è l’unica cosa su cui ci dobbiamo concentrare. È una finale, per passare il turno dobbiamo fare una gran partita. È una squadra con le sue qualità, dobbiamo rispondere facendo una gran partita per poterci qualificare. Loro verranno qua per vincere la partita, non ho nessun dubbio. Dobbiamo fare una grande partita per passare il turno, abbiamo vinto all’andata 1-0, ma non significa niente, domani sarà una partita complicata”.

Sulle condizioni di Hazard: “Non è nelle giuste condizioni, ma non posso spiegare nulla in questo momento. Non sarà a disposizione per domani, spero che sarà una cosa da poco. Non si è mai infortunato tanto, ma non posso dire altro. Tutti vogliamo aiutarlo, spero che a breve possa essere di nuovo a disposizione. Lo vogliamo vedere nuovamente in campo, in questo momento non è possibile, anche se lui vorrebbe giocare. Non posso aggiungere altro, quello che vogliamo è cercare di aiutare Eden. Ha un contratto lungo, prima o poi arriverà il suo momento”.

Infine, Zidane, ai microfoni di “Sky Sport” si è soffermato sui rumors relativi al possibile ritorno di Ronaldo a Madrid: “Sì, può darsi. Conosciamo Cristiano, sappiamo la persona che è e tutto quello che ha fatto qui. Però adesso è un giocatore della Juve e dobbiamo rispettare questo, è della Juve”.