Addio Maradona, minuto di silenzio prima di Everton-Leeds: Ancelotti non trattiene le lacrime

Anche la Premier League omaggia Diego Armando Maradona.

In tutti i più grandi campi da calcio del mondo si ricorda la leggenda argentina Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre per un attacco cardiorespiratorio che lo ha colpito nella sua residenza di Buenos Aires lo scorso mercoledì. Anche nel massimo campionato inglese, a pochi giorni dalla morte del numero 10, si è voluto rendere omaggio all’ex Campione del Mondo. In particolare prima del match di Premier League tra Everton e Leeds, le due squadre, hanno osservato un minuto di raccoglimento in onore di Maradona. Momento particolarmente sentito dal tecnico Carlo Ancelotti che non è riuscito a nascondere le proprie emozioni durante il minuto di silenzio, in cui il tecnico è apparso visibilmente commosso.

Morte Maradona, Totti commosso: “Diego? Neanche con la play si potrebbe imitare”

Morte Maradona, la Federcalcio argentina non ferma il calcio: si oppongono Tevez e il Gimnasia