Morte Maradona, la Federcalcio argentina non ferma il calcio: si oppongono Tevez e il Gimnasia

Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona.

Amato da tutto il mondo del pallone e non solo, il Pibe de Oro ha lasciato un vuoto enorme dopo la sua scomparsa – avvenuta lo scorso 25 novembre per un arresto cardiorespiratorio. Per questo motivo l’Argentina, che ha ospitato i funerali dell’ex numero 10, ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Decisione in netto contrasto con quella presa dalla Federcalcio che, contro qualsiasi previsione, avrebbe infatti deciso di far disputare tutte le partite previste per il weekend. Una scelta non condivisa dall’amico del campione argentino, Carlos Tevez, il quale avrebbe già deciso di non giocare nella partita tra Boca e Newell’s. Anche il Gimnasia, club allenato da Diego negli ultimi mesi, ha reso noto di non voler disputare la sfida in programma questa sera contro il Velez.