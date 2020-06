A tutto Burdisso: “De Rossi? Impatto positivo nel poco tempo al Boca. Ma ha sbagliato una cosa”

Guillerme Burdisso racconta Daniele De Rossi, dall’esperienza in Argentina al ritorno in Italia.

Il sogno dell’ex capitano della Roma di poter giocare al cospetto della Bombonera si è realizzato, anche se per poco tempo. A svelarlo è stato proprio il giocatore argentino oggi al Lanus, che ha chiarito quali fossero le reali ambizioni del numero 16 per la sua nuova esperienza lontano dalla capitale italiana: “La sua idea era quella di rimanere al Boca come giocatore e un giorno avrebbe voluto diventare allenatore qui”.

Soltanto una stagione tra le fila del club di Buenos Aires e poi, dopo soltanto 7 presenze e un gol siglato in coppa, la ripartenza alla volta dell’Italia, stavolta da ex calciatore. Ritiratosi proprio al termine dell’esperienza in sud america, infatti, De Rossi ha deciso di far ritorno nel suo paese natale: “E’ tornato in Italia per una questione personale – ha dichiarato Burdisso ai microfoni di Soy Fiera -. Al Boca ha avuto un impatto positivo, ha dimostrato il suo livello prima che si infortunasse. Il suo errore forse è stato quello, alla sua età ha provato a rientrare troppo in fretta”.

A far sì che il sogno del classe ‘83 prendesse sempre più piede è stato il fratello di Guillerme, Nicolas Burdisso, dirigente del Boca Juniors ed ex compagno della bandiera giallorossa. Il difensore con un lungo passato in Italia aveva contribuito in maniera considerevole affinchè De Rossi potesse compiere questo ultimo e importante passo della sua carriera, prima di poter dire definitivamente addio al calcio. Epilogo speciale che però si è infine dimostrato essere di breve durata.

