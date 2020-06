Serie A in chiaro, incontro positivo Spadafora-Sky: ipotesi Tv8 e non solo. La situazione

Partite post-Covid “in chiaro”.

E’ questa l’idea del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che, nella giornata di ieri, ha incontrato Sky Italia. “L’incontro si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport”, si legge in una nota del Ministero.

Uno scenario che potrebbe concretizzarsi. I vertici di Sky, infatti, avrebbero dato l’ok per trasmettere nelle prime giornate di campionato due-tre partite “in chiaro”. Gare che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbero essere trasmesse su Tv8. Ma non solo; c’è anche un’ipotesi diretta gol, “ma con il calendario molto spalmato (tre o due orari per sei giorni su sette alla settimana!) l’appeal della proposta sarebbe molto limitata a differenza di quanto accaduto in Germania con un calendario più compatto”, scrive la Rosea. E ora Spadafora cerca anche l’ok da parte della Lega di A.

Primi sondaggi anche con Dazn che, al momento, non si sarebbe ancora pronunciata. Rai e Mediaset, invece, sarebbero orientati a non ostacolare la svolta, ma con ogni probabilità chiederanno la riduzione dell’embargo sui gol delle partite del pomeriggio.