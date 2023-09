Ucraina-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Kane contro Mudryk. Ok Zinchenko e Saka

Big match nel girone dell'Italia per le qualificazioni ad Euro 2024. Queste le formazioni ufficiali di Ucraina-Inghilterra, inizio alle 18:00

Alle ore 18:00, alla "Tarczynski Arena" di Breslavia, va in scena la sfida tra Ucraina e Inghilterra valida per le qualificazioni a Euro2024. Mentre i padroni di casa cercheranno di ripetersi nell’impresa, portando a 3 le vittorie consecutive, gli ospiti scenderanno in campo con l'obiettivo di conquistare altri tre punti arrivando così a 15. (Qui la preview dell'incontro)