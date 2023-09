Macedonia-Italia, probabili formazioni: Spalletti con Zaccagni, Trajkovski dal 1′

Sull’aereo che ha portato Ciro Immobile e compagni nella capitale macedone non sono saliti né l'attaccante della Juventus, né Lorenzo Pellegrini, che hanno accusato un risentimento muscolare: sottoposti ad accertamenti diagnostici, entrambi sono risultati indisponibili per le gare contro la Macedonia e l'Ucraina, facendo quindi rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso. "Sono cose che dispiacciono. Non abbiamo insistito, al primo avvertimento di fastidi li abbiamo lasciati liberi. Avremmo potuto anche cercare di recuperarli per la seconda partita, ma abbiamo deciso così anche perché abbiamo tanti altri calciatori forti come loro. I giocatori li ho scelti io, non me li ha indicati nessuno e mi aspetto una risposta da chi ho scelto io", le parole di Spalletti in sede di conferenza stampa, alla vigilia della gara.