Inghilterra-Malta, le probabili formazioni: Kane con Foden e Bowen. Johnstone dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Inghilterra e Malta, valida per la nona giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024.

⚽️

L'Inghilterra ha già ottenuto la qualificazione a Euro 2024, grazie alla vittoria per 3-1 sull'Italia a Wembley lo scorso ottobre. La squadra di Gareth Southgate sta guidando il proprio girone con 16 punti in 6 partite, a +6 sull'Italia e a +9 sulla Macedonia del Nord, seconda e terza classificata. Nelle ultime due partite del girone, contro Malta e Macedonia del Nord, l'Inghilterra può permettersi anche un pareggio per assicurarsi il primo posto e partire dalla prima fascia al sorteggio dei gironi di Euro 2024. Southgate è quindi intenzionato a dare spazio a chi finora ha giocato poco, facendo qualche esperimento.

Per la partita contro Malta, in programma oggi alle ore 20.45 a Wembley, sono stati convocati in extremis Palmer, Lewis e Konsa, in sostituzione degli infortunati Bellingham, Colwill, Maddison, Wilson e Dunk. In porta dovrebbe giocare Johnstone del Crystal Palace. Malta è l'ultima in classifica nel girone C, con zero punti in sette partite. La squadra di Michele Marcolini ha segnato solo due gol e ha subito 18 reti. L'Inghilterra è quindi favorita per una vittoria larga, anche con un turnover importante.

LA PROBABILE FORMAZIONE — INGHILTERRA (4-3-3): Johnstone; Walker, Guéhi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Henderson, Gallagher; Bowen, Kane, Foden.

MALTA (3-4-1-2): Bonello; S. Borg, J. Borg, Pepe; Attard, N. Muscat, Guillaumier, Camenzuli; Teuma; Jones, P. Mbong.

DOVE VEDERE IL MATCH — La sfida tra Inghilterra e Malta è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.