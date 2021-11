Italia, Balzaretti: “Mondiale? Prima ci arriviamo, dopo lo vinciamo!”

Federico Balzaretti, opinionista di DAZN ed ex calciatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione della nazionale italiana in vista degli spareggi di marzo

L'ex calciatore del Palermo e attualmente direttore sportivo del Vicenza, Federico Balzaretti, ha rilasciato un'intervista ai tuttomercatoweb.com". L'ex anche di Roma e Fiorentina si è soffermato sulla situazione concernente l'Italia che sarà costretta a giocarsi un posto in Qatar attraverso i playoff. Il risultato della selezione guidata da Roberto Mancini, congiuntamente alla larga vittoria della Svizzera sulla Bulgaria, ha estromesso gli Azzurri dalla qualificazione diretta alla rassegna iridata del 2022 in Qatar. L'ex difensore rosanero però non fa drammi, esprimendo massima fiducia nel commissario tecnico e nei calciatori azzurri.

"Sono d'accordo con Mancini, siamo passati da essere i più forti del mondo ad essere una squadra da rifondare. Io sono con Mancini, qualcosa abbiamo sbagliato ma abbiamo ancora l'opportunità a marzo per arrivare al Mondiale. Prima ci arriviamo, dopo lo vinciamo. Risultatisti o giochisti? Il risultato è sovrano e costruirlo con un'idea dà ancora più gusto. C'è chi ha vinto giocando bene e chi giocando male: l'importante è che i giocatori sappiano qual è l'idea dell'allenatore. Vince chi sa gestire tutte le situazioni di una partita".